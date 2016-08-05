pirat2009

Артур pirat2009

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка интернет проектов под ключ.

Разработка интернет проектов под ключ. Создание интернет-магазинов, Landing page, сайты визитки, интернет порталы, корпоративные сайты, доски объявлений, блоги, форумы. Дизайн сайтов, редизайн сайтов.

Контакты:

VK: https://new.vk.com/m_archi

Skype: magazinnazakaz

ICQ: 491362602

тел: +380935493669 

Отзывы заказчиков

eshop39
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Добавить товары в интернет-магазин бытовой техники
Отличная тех поддержка. Адекватные цены. Коммуникация на уровне. Очень доволен, что работаю с Артуром! Зайдите и посмотрите сами ИМ, который Артур выставил с нуля: eshop39.ru
Отличный заказчик, приятно работать с человеком. Рекомендую!
Ответный отзыв
obana777
43 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Настройка сайта
Opencart
Все нормально сделал
Приятно было работать. Оплата в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Mari_Bonne
Мария 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Перенос доменной почты на Яндекс
Все четко, быстро и с рекомендациями!
Приятно было работать, рекомендую.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
1 отзыв
$5/час
от $50от 1 дня
#317
Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
#749
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
#1264