Разработка интернет проектов под ключ.
Разработка интернет проектов под ключ. Создание интернет-магазинов, Landing page, сайты визитки, интернет порталы, корпоративные сайты, доски объявлений, блоги, форумы. Дизайн сайтов, редизайн сайтов.
Контакты:
VK: https://new.vk.com/m_archi
Skype: magazinnazakaz
ICQ: 491362602
тел: +380935493669
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
8 лет назад
Отличная тех поддержка. Адекватные цены. Коммуникация на уровне. Очень доволен, что работаю с Артуром! Зайдите и посмотрите сами ИМ, который Артур выставил с нуля: eshop39.ru
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятно работать с человеком. Рекомендую!
$5
10 баллов
9 лет назад
Opencart
Все нормально сделал
Ответный отзыв
Приятно было работать. Оплата в срок. Рекомендую.
$5
10 баллов
9 лет назад
Все четко, быстро и с рекомендациями!
Ответный отзыв
Приятно было работать, рекомендую.
Наполнение сайтов
1 отзыв
$5/час
от $50от 1 дня
#317
Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
#749
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
#1264