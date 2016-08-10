obana777

Дмитрий Обуховский obana777

 
43 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$19
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужно сделать оригинальный дизайн сайта

    Разработать логотип компании ( можно 3 д ). Добавить значки тел., корзины, отзывов и т.п. Поменять шрифты, фон на более яркие. Сайт http://7plus.com.ua/ Пишите пожалуйста цену за работу, по срокам торопить не буду.

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настройка сайта

    Есть  Сайт http://7plus.com.ua/cms стоит OpenCart нужно обновить и перевести на русский, настроить чтоб все работало( корзина отзывы...)Сделать грамотные сео настройки для сайта и 10 товаров, сделать карту сайта, подключить гугл и яндекс аналитик. Необходимо сделать так ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужен уникальный текст для сайта натяжные потолки

    Необходимо написать уникальный текст для сайта - натяжные потолки.  Разделы: Главная, о нас, портфолио. Краткое описание товаров: Глянцевые натяжные потолки, матовые натяжные потолки, многоуровневые натяжные потолки, фотопечать, криволинейная спайка. Оплата через приват 24

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Lelik25
34 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$14
10 баллов
9 лет назад
Нужен уникальный текст для сайта натяжные потолки
Быстрая оплата и проверка. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Все нормально
Ответный отзыв
pirat2009
Артур 
44 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Настройка сайта
Opencart
Приятно было работать. Оплата в срок. Рекомендую.
Все нормально сделал
Ответный отзыв