Разработать логотип компании ( можно 3 д ). Добавить значки тел., корзины, отзывов и т.п. Поменять шрифты, фон на более яркие. Сайт http://7plus.com.ua/ Пишите пожалуйста цену за работу, по срокам торопить не буду.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$19
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть Сайт http://7plus.com.ua/cms стоит OpenCart нужно обновить и перевести на русский, настроить чтоб все работало( корзина отзывы...)Сделать грамотные сео настройки для сайта и 10 товаров, сделать карту сайта, подключить гугл и яндекс аналитик. Необходимо сделать так ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо написать уникальный текст для сайта - натяжные потолки. Разделы: Главная, о нас, портфолио. Краткое описание товаров: Глянцевые натяжные потолки, матовые натяжные потолки, многоуровневые натяжные потолки, фотопечать, криволинейная спайка. Оплата через приват 24Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$14
10 баллов
9 лет назад
Быстрая оплата и проверка. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв
Все нормально
$5
10 баллов
9 лет назад
Opencart
Приятно было работать. Оплата в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все нормально сделал