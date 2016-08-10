Есть Сайт http://7plus.com.ua/cms стоит OpenCart нужно обновить и перевести на русский, настроить чтоб все работало( корзина отзывы...)Сделать грамотные сео настройки для сайта и 10 товаров, сделать карту сайта, подключить гугл и яндекс аналитик. Необходимо сделать так ...