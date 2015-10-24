Верстка на Drupal

$20
HTML-версткаЗакрыт1 заявка118 просмотров
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры.

Нужен специалист по Drupal отверстать один маленький блок.

Это открытая корзина, туда мы мышкой перетаскиваем товар. 

Функционал перетаскивание сделали, но надо сверстать этот стол.

более подробней можем в личке обсудить

Думаю для вас это не сложно будет, сроки сделать сегодня.

Максимум до завтрашнего утра.

Drupal
8 лет назад
san-virtuoz
Владислав 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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