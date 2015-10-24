Установка высоты фрейма в зависимости от содержимого

HTML-версткаЗакрыт6 заявок187 просмотров
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Достаточно тривиальная задача - есть фрейм .

Надо чтобы при отображении на нашем сайте (сейчас там стоит без подбора высоты http://suntorini.ru/bus/) фрейм масштабировался по высоте.

8 лет назад
AntoNNio
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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