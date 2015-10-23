Устранить ряд технических проблем на Joomla

Здравствуйте. Необходимо решить ряд технических проблем на сайте avon-biznesledi.ru/, а именно:

1. Сделать скорость загрузки сайта в PageSpeed Insights Гугла 100/100 для мобильных устройств и компьютеров. А также удобство пользователей 100/100. Или близкое к этим цифрам.

2. Необходимо настроить форму регистрации на сайте. Сайт перешел на https и теперь при редактировании страницы пропадает сама форма и появляется код [form_reg]. К форме установлена капча от гугл, но спам все равно приходит – надо также проверить может есть какие нибудь "дыры".

Пишите пожалуйста цену за работу.