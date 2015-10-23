Сверстать один блок слайдер, адаптивный

Здравствуйте, необходимо сверстать один блок, который будет представлять из себя слайдер, на котором будем меняться фоновое изображение и текст, при этом форма заявки, которая так же будет находится на данном слайдере-блоке будет оставаться неподвижной. Данный блок должен быть адаптивным.