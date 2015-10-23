Сверстать один блок слайдер, адаптивный

HTML-версткаЗакрыт8 заявок157 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, необходимо сверстать один блок, который будет представлять из себя слайдер, на котором будем меняться фоновое изображение и текст, при этом форма заявки, которая так же будет находится на данном слайдере-блоке будет оставаться неподвижной. Данный блок должен быть адаптивным.

8 лет назад
alexandrshy
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужно переверстать страничку

    $50

    [u]Адаптивная[/u] верстка с незначительными дополнениями. (Макет PSD имеется)   1. Убрать слово "Анонимность" поставить "Конфиденциальность"  2. Снизу сделать открытую форму заказа [url=https://yadi.sk/i/To2srE5hjqvgX]https://yadi.sk/i/To2srE5hjqvgX [/url] 3. Футер [url=https://yadi.sk/i/scup-TN0jqgHq]https://yadi.sk/i/scup-TN0jqgHq[/url]  4. Разместить политику конфиденциальности всплывающим окном (при клике на ссылку. Текст передам исполнителю)  5. Вместо "Ведущая генетическая лаборатория России" написать "Каждый 2-й ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • HTML верстка Landing Page

    Требуется кроссбраузерная верстка Landing Page. Дизайн-макет: http://sites78.ru/hockey3/ Нужна только html верстка. Позже сайт будет привязан нами к Wordpress, поэтому не нужен скрипт формы обратной связи (только css оформление формы обратной связи).

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сверстать и натянуть на WP шаблон PSD 3 страницы

    Вкратце: есть дизайнер который нарисовал дизайн сайта  (3 страницы) . Теперь нужно сверстать по макетам и натянуть на WP. Сайт по системам безопасности : 3 страницы (Главная , категории, товар)+ стандартная для статей. Цена договорная . ...

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка и программирование сайта заказа

    Здравствуйте, уважаемые! Необходима верстка и программирование сайта по заказу овалов. Принцип работы в три шага: человек выбирает из каталога заготовку; вводит данные покойного, доп. услуги чекбокосом и загружает фото; вводит свои данные для связи и заказывает. ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать адаптивную верстку

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть два сайта: http://autolombard16.ru/ (на wordpress) http://autozalog16.ru/ (без CMS) Нужно сделать адаптивную верстку для этих сайтов. Присылайте Ваши цены и сроки.

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка макета

    Здравствуйте.  Необходимо сверстать макет. Требования стандартные: кроссплатформенно, валидно, понятно, адаптивно.  Превьюшка, конечно, ужасная, но это обычный Landing Page. Ни чего особенного в нем нет. По запросу могу выслать в нормальном качестве.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад