Верстка и программирование сайта заказа

Для клиники нужен сайт. 1. верстка + адаптивность (дизайн есть под моб, планшет, десктоп). 2. полная настройка функционала (тз по этому будет чуть позже) 3. натянуть на wordpress (весь контент будет из админки) 4. поставить на наш хостинг Технологии: html5, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые! Необходима верстка и программирование сайта по заказу овалов.
Принцип работы в три шага: человек выбирает из каталога заготовку; вводит данные покойного, доп. услуги чекбокосом и загружает фото; вводит свои данные для связи и заказывает. Заказ падает на почту админу.
Теперь особенности:
1. У каждой заготовки свой номер, который приходит в письме админу.
2. У каждой заготовки своя цена.
3. От доп. услуг изменяется итоговая цена. Каждая услуга стоит денег.
4. Фотографий можно прикрепить несколько.
5. На почту должно приходить письмо со всеми данными из всех 3 шагов списком + прикрепленные фото. За основу можно взять любую php форму от лендинга.
Есть еще другие страницы, каталог, контакты, текст. Ничего сложного.
Делаем без админки, просто верстка. Работа по принципу лендинга. Ваши цену и сроки слушаю с удовольствием:)
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