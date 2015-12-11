Исправить сломавшийся JS слайдер (wowsloder)

HTML-версткаЗавершен8 заявок328 просмотров
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При оптимизации под гугл, переносили или меняли очередность загрузки js файлов на странице и "что-то сломалось".

Девелопер тулз показывают ошибку в js скрипте на странице, слайдер не работает, 2 слайда гоняет туда сюда из 5.

Может верстку испортили, непонятно... 

Сайт в личку.

8 лет назад
glz
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
underwar
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
18 часов назад
8 лет назад
$5
1 день
Все ок, быстро сделал.
На отлично.
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