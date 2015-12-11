Исправить сломавшийся JS слайдер (wowsloder)

Добрый день. 2 человека "ровняли" мне этот сайт и с обоими сотрудничество продолжалось до оплаты работы, получив оплату, человек отказывался продолжать работу. Ищу человека, который сделает окончательный вариант. Сайт - petedge.com.ua 1. Поломалась\ не доделана корзина (изменяли ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
При оптимизации под гугл, переносили или меняли очередность загрузки js файлов на странице и "что-то сломалось".
Девелопер тулз показывают ошибку в js скрипте на странице, слайдер не работает, 2 слайда гоняет туда сюда из 5.
Может верстку испортили, непонятно...
Сайт в личку.
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