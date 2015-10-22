Верстка сайта на JOOMLA и заполнение мин. контентом

Здравствуйте,

Надо сверстать сайт на Joomla (есть готовый PSD), поставить компонент магазина с корзиной. Сайт состоит из каталога на 25 позиций и 3 внутренних страниц, Главная.

Сайт по доставке бургеров.

Напишите свое предложение по СРОКАМ и ЦЕНЕ в RUR.

Желательно в заявке пишите свой скайп, чтобы мы с Вам все согласовали.