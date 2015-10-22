Срочная правка страницы верстки страницы

Нужно сверстать макеты. Валидно, Качественно. Страницы однотипные. Плеер на странице Общая.psd верстать не нужно , там просто картинка на фоне с текстом на верху. Ссылка на материал yadi.sk/d/W8gDOuAKjoekT В макете pfzdrf.psd не будет поля добавления участников команды. На главной странице ...