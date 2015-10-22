Срочная правка страницы верстки страницы

HTML-версткаЗавершен10 заявок340 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую,

Надо создать страницу и ее наполнить текстом и картинками. Сайт готовый, есть FTP доступы.

Оплата сразу. Если есть СКАЙП, пишите в завке.

Сделать надо срочно. Сейчас.

8 лет назад
prpump
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Drew_Flower
Андрей 
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Порядочный исполнитель. Сделал все в указанные сроки, т.е. смог сделать срочно, что и было наиболее важно для выполнения конкретного тз.
Хороший заказчик, четкая/понятная задача, постоянно на связи, оплата вовремя! Что еще нужно?) Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Верстка из PSD

    Требуется сверстать макет с плагинами jquery 1. Макеты в PSD со шрифтами со слоями 2. Плагины должны быть рабочими 3. Версии верстки всего 3  под 3 разных разрешений.

    HTML-верстка66 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Есть шаблон лендинга, изменить его немного. Нужна верстка.

    $30

    Вот шаблон http://forbetterweb.com/html/hybrid/1.4/, изменения прикрепил в psd и jpeg  1. основной момент это форма в которой должен генерироваться результат, она во втором блоке: тип фильтра, фирма фильтра и ряд номеров(артикула оригинальных деталей и аналогов, примеры дам) ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сверстать и натянуть на готовый сайт верстку

    Задача следующая:  Есть сайт сушивкемерово.рф. Компания проходит процедуру смены бренда, сайт готов и написан на Wordpress, но в связи со сменой бренда сделан легкий редизайн. Макет во вложении. Задача - сверстать сайт по готовому макету в ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка по макету (PSD)

    $140

    Требуется сделать кроссбраузерную чистую верстку (без натяжки). Срок - до вечера пятницы желательно. Максимальный бюджет - 140$ (9к руб). Детали, ссылка на макеты в png и прототип - в приложении.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка bootstrap

    $57

    Нужно сверстать макеты. Валидно, Качественно.  Страницы однотипные.  Плеер на странице Общая.psd верстать не нужно , там просто картинка на фоне с текстом на верху.  Ссылка на материал yadi.sk/d/W8gDOuAKjoekT  В макете pfzdrf.psd не будет поля добавления участников команды.  На главной странице ...

    Bootstrap
    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад