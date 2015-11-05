Есть шаблон лендинга, изменить его немного. Нужна верстка.

$30
HTML-версткаЗавершен3 заявки167 просмотров
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Вот шаблон http://forbetterweb.com/html/hybrid/1.4/, изменения прикрепил в psd и jpeg 

1. основной момент это форма в которой должен генерироваться результат, она во втором блоке: тип фильтра, фирма фильтра и ряд номеров(артикула оригинальных деталей и аналогов, примеры дам) По сути этот результат бутофория что бы клиент думал что товар есть и оставлял свои данные в форме, стандартная замануха для лендингов наверняка с этим работали... где взять пример не знаю, но видел такое точно не раз

2. остальные моменты предельно просты можно обсудить вместе, на слух будет проще так и запишем

8 лет назад
pisalo
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 часов назад
Выбранный исполнитель
saboteador-ua
Андрей 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
34 отзыва(-3)
8 лет назад
$30
1 день
Ребята просто мега быстро и четко сделали. Рекомендую!
Отличный заказчик, приятно работать. Рекомендую!
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