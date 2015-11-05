Есть шаблон лендинга, изменить его немного. Нужна верстка.

Вот шаблон http://forbetterweb.com/html/hybrid/1.4/, изменения прикрепил в psd и jpeg

1. основной момент это форма в которой должен генерироваться результат, она во втором блоке: тип фильтра, фирма фильтра и ряд номеров(артикула оригинальных деталей и аналогов, примеры дам) По сути этот результат бутофория что бы клиент думал что товар есть и оставлял свои данные в форме, стандартная замануха для лендингов наверняка с этим работали... где взять пример не знаю, но видел такое точно не раз

2. остальные моменты предельно просты можно обсудить вместе, на слух будет проще так и запишем