Сверстать PSD в тему wordpress

Нужна консультация по настройке GTM для электронной коммерции. не могу разобраться в этом: https://developers.google.com/tag-manager/devguide#datalayer необходимо на уже готовом сайте объяснить, что должно подгружаться в datalayer и как правильно настроить электронную коммерцию. Как должен быть воткнуть контейнер. На каких ...