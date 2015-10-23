Добавить в верстку картинку

HTML-версткаЗавершен12 заявок310 просмотров
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Здравствуйте, при наведении мыши на большую картинку http://goo.gl/alJ1Jn должна появляться пиктограмма "лупа" http://goo.gl/oY5j2L поверх фото. От вас необходим готовый для вставки код в файл стилей css.

8 лет назад
den3000
Борис 
43 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
Выбранный исполнитель
underwar
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
18 часов назад
8 лет назад
$1
1 день
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