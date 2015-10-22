Верстка главной страницы сайта

Требуется сверстать макет с плагинами jquery 1. Макеты в PSD со шрифтами со слоями 2. Плагины должны быть рабочими 3. Версии верстки всего 3 под 3 разных разрешений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
привет,нужно сделать простую верстку. Все детали могу обяснить в привате.
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