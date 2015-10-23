Верстка одностраничного сайта на WordPress

$20
HTML-версткаЗавершен3 заявки322 просмотра
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Здравствуйте, необходимо провести верстку на одностраничном сайте, посвященному отдыху в Трускавце. 

Цель данной страницы показать суть сервиса по поселению в Трускавце.

Это дополнение к основному сайту fortuna-toor.com , на котором, увы не понятна суть предложения.

Текущая тема - Zerif Lite

Текущий вид сайта:

http://truskavets.fortuna-toor.com/

Что нужно сделать:

https://www.dropbox.com/s/e3i6k56ah11esc0/Truskavets_22.10.pptx?dl=0

В идеале верстку провести до 24.10. 

WordPress
8 лет назад
Taras_Pilipov
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
qwetexac
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$20
1 день
Верстка проделана в кратчайшие сроки. Самое приятное, что Алексей большую часть работы проделал в тот же вечер, когда принял заказ и совместно со мной навел красоту на следующий день тем самым опередив сроки сдачи. Если нужно быстро и качественно - рекомендую Алексея.
Понравилось работать с Тарасом, один из первых заказов на этом сервисе. Человек вошел в положение, всегда был на связи, все детали и нюансы были оговорены, все четко и понятно. Хотелось бы отметить дружелюбную манеру общения, которая всегда располагает к работе. Рекомендую, отличный заказчик.
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