Верстка одностраничника на шаблоне WordPress

Нужна верстка для одностраничного сайта, цель которого состоит в обеспечении отдыха в городе-курорте Трускавце.

Сайт на поддомене основного сайта, но на основном сайте не понятна предоставляемая услуга, которая состоит в поселении желающих отдохнуть в Трускавце со всем комфортом и сервисом.

В качестве шаблона использовалась тема Zerif Lite

http://truskavets.fortuna-toor.com/ - это то, что есть сейчас.

https://www.dropbox.com/s/e3i6k56ah11esc0/Truskavets_22.10.pptx?dl=0 - По ссылке ТЗ с комментариями как нужно сделать.