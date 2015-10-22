Верстка одностраничника на шаблоне WordPress

Ищу верстальщика для верстки и натяжки дизайна на wordpress блог. Сам блог уже есть. Нужна адаптивная верстка, так как блог будет еще и в мобильной версии + планшет. Макет уже готов и ждет исполнителя. ТЗ уже полностью готово. Жду ваших предложений. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна верстка для одностраничного сайта, цель которого состоит в обеспечении отдыха в городе-курорте Трускавце.
Сайт на поддомене основного сайта, но на основном сайте не понятна предоставляемая услуга, которая состоит в поселении желающих отдохнуть в Трускавце со всем комфортом и сервисом.
В качестве шаблона использовалась тема Zerif Lite
http://truskavets.fortuna-toor.com/ - это то, что есть сейчас.
https://www.dropbox.com/s/e3i6k56ah11esc0/Truskavets_22.10.pptx?dl=0 - По ссылке ТЗ с комментариями как нужно сделать.
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