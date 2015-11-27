Верстка и javascript программирование главной страницы

HTML-версткаЗавершен12 заявок405 просмотров
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Верстка должна быть адаптивной для разных экранов от мониторов с разрешением шириной от 768px до 2560px. Кроме того нужна мобильная версия рассчитанная на ширину экрана от 320px до 768px, либо сделать верстку адаптивной так же к ширине 320px на выбор исполнителя.

Изменения элементов при уменьшении ширины страницы по согласованию могут отличаться от того, что нарисовано в дизайне, т.е. можете предложить более простой для вас вариант. Размеры шрифтов при уменьшении ширины должны увеличиваться. 

Здесь макет https://cloud.mail.ru/public/CwQb/yi3P3DiGQ. Вот макеты мобильной версии https://cloud.mail.ru/public/D8Lj/FSzHciKkc и вот вид при нажатии кнопки " i" в " Наши проекты" https://cloud.mail.ru/public/39f8/fTt2HK2NK

Вот промежуточное состояние при сужении экрана https://cloud.mail.ru/public/67uD/Ygi49K6Eg

Помимо верстки необходимо запрограммировать все движущиеся элементы (2 слайдера, карусель с логотипами, кнопка " скрыть текст",  переключатель пунктов " Наши преимущества").

Должна быть полноценная поддержка ie10. В ie8 и 9 соответствие макетам не обязательно, но страница должна выглядеть аккуратно и хоть как-то работать.

При использовании пре(или пост)процессоров css и javascript результат нужно будет передать как в скомпилированном виде так и исходники.

Javascript
8 лет назад
soft-guru
Кирилл 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
menher96
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$50
2 дня
Заказ выполнен хорошо и довольно таки не дорого. Проект был сложный из-за этого сроки были определены неверно и в итоге сорваны, но для меня это было не очень критично. Хочется отметить большую старательность исполнителя и мобильность - в нужное время был на связи (хотя возможно мне просто везло, не знаю )) ). Соотношением цены и качества очень доволен.
Было очень приятно работать с Кириллом, очень хороший заказчик, четкое и понятное ТЗ, всегда на связи и отвечал на мои сообщения без промедлений. Оплата в тот же день после выполнения работы. Рекомендую как хорошего заказчика, в будущем надеюсь на сотрудничество.
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