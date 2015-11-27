Верстка и javascript программирование главной страницы

Верстка должна быть адаптивной для разных экранов от мониторов с разрешением шириной от 768px до 2560px. Кроме того нужна мобильная версия рассчитанная на ширину экрана от 320px до 768px, либо сделать верстку адаптивной так же к ширине 320px на выбор исполнителя.

Изменения элементов при уменьшении ширины страницы по согласованию могут отличаться от того, что нарисовано в дизайне, т.е. можете предложить более простой для вас вариант. Размеры шрифтов при уменьшении ширины должны увеличиваться.

Здесь макет https://cloud.mail.ru/public/CwQb/yi3P3DiGQ. Вот макеты мобильной версии https://cloud.mail.ru/public/D8Lj/FSzHciKkc и вот вид при нажатии кнопки " i" в " Наши проекты" https://cloud.mail.ru/public/39f8/fTt2HK2NK

Вот промежуточное состояние при сужении экрана https://cloud.mail.ru/public/67uD/Ygi49K6Eg.

Помимо верстки необходимо запрограммировать все движущиеся элементы (2 слайдера, карусель с логотипами, кнопка " скрыть текст", переключатель пунктов " Наши преимущества").

Должна быть полноценная поддержка ie10. В ie8 и 9 соответствие макетам не обязательно, но страница должна выглядеть аккуратно и хоть как-то работать.

При использовании пре(или пост)процессоров css и javascript результат нужно будет передать как в скомпилированном виде так и исходники.