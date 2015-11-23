Мелкие правки на Joomla 2.5 + Virtuemart 2.x

Здравствуйте, необходимо провести верстку на одностраничном сайте, посвященному отдыху в Трускавце. Цель данной страницы показать суть сервиса по поселению в Трускавце. Это дополнение к основному сайту fortuna-toor.com , на котором, увы не понятна суть предложения. Текущая тема - Zerif ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. 2 человека "ровняли" мне этот сайт и с обоими сотрудничество продолжалось до оплаты работы, получив оплату, человек отказывался продолжать работу. Ищу человека, который сделает окончательный вариант.
Сайт - petedge.com.ua
1. Поломалась\ не доделана корзина (изменяли ее внешний вид). При добавлении товара в корзину, возникает странное окошко http://prntscr.com/8u8a7p и при клике на "корзину", в ней вообще нет товара.
2. Видимо отличается файл обработчик CSS для карточки товара и, например, текста в категории товара или материале.
http://prntscr.com/8ijqfg - вот тут выделенный текст тегом h3 в карточке товара, а при попытке вставить этот тег h3 в описание категории либо просто в материал, он не выделяет красивым синим цветом - http://prntscr.com/8ijrvu.
Нужно сделать, чтобы при выделении тегом h3 в материале или описании категории - текст выделялся аналогичным образом.
3. В меню bottom есть пункт меню - статьи о груминге, который является ссылкой на категорию материалов "статьи о груминге". В эту категорию входит 1 материал - " магазин для грумеров". Если я пункту меню в футере " статьи для груминга" присваиваю значение " список материалов категории" либо " блог категории" - при клике на пункт меню - получаем ошибку 404 http://prntscr.com/8u8bvc , еще и с какой то странной ошибкой. Хочется уметь делать пункты меню со ссылками на список материалов либо блог материалов.
Есть и другие мысли по "апгрейду" сайта, если сработаемся - могу регулярно подбрасывать заказы по оптимизации.
Ввиду негативного опыта, предоплату сброшу только человеку с отзывами.
Предпочту исполнителя из Украины для упрощения оплаты и коммуникации.
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