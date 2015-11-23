Мелкие правки на Joomla 2.5 + Virtuemart 2.x

HTML-версткаЗавершен6 заявок555 просмотров
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Добрый день. 2 человека "ровняли" мне этот сайт и с обоими сотрудничество продолжалось до оплаты работы, получив оплату, человек отказывался продолжать работу. Ищу человека, который сделает окончательный вариант.

Сайт - petedge.com.ua

1. Поломалась\ не доделана корзина (изменяли ее внешний вид). При добавлении товара в корзину, возникает странное окошко http://prntscr.com/8u8a7p  и при клике на "корзину", в ней вообще нет товара.

2. Видимо отличается файл обработчик CSS для карточки товара и, например, текста в категории товара или материале.

http://prntscr.com/8ijqfg  - вот тут выделенный текст тегом h3 в карточке товара, а при попытке вставить этот тег h3 в описание категории либо просто в материал, он не выделяет красивым синим цветом - http://prntscr.com/8ijrvu.

Нужно сделать, чтобы при выделении тегом h3 в материале или описании категории - текст выделялся аналогичным образом.

3. В меню bottom есть пункт меню - статьи о груминге, который является ссылкой на категорию материалов "статьи о груминге".  В эту категорию входит 1 материал - " магазин для грумеров".  Если я пункту меню в футере " статьи для груминга" присваиваю значение " список материалов категории" либо " блог категории" - при клике на пункт меню - получаем ошибку 404 http://prntscr.com/8u8bvc , еще и с какой то странной ошибкой.   Хочется уметь делать пункты меню со ссылками на список материалов либо блог материалов.

Есть и другие мысли по "апгрейду" сайта, если сработаемся - могу регулярно подбрасывать заказы по оптимизации.

Ввиду негативного опыта, предоплату сброшу только человеку с отзывами.

Предпочту исполнителя из Украины для упрощения оплаты и коммуникации.

JoomlaVirtuemart
8 лет назад
kpidoctor
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
complite
Игорь 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$30
2 дня
Все ок
Сотрудничеством доволен. все хорошо
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