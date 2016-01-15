Добавить страницу на сайт

Ищу верстальщика для верстки и натяжки дизайна на wordpress блог. Сам блог уже есть. Нужна адаптивная верстка, так как блог будет еще и в мобильной версии + планшет. Макет уже готов и ждет исполнителя. ТЗ уже полностью готово. Жду ваших предложений. ...