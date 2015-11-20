Верстка сайта - сервис с элементами соц. сети

Проект был достаточно сложным. Есть сильные и слабые стороны в работе. Сильные стороны: По итогу - верстка выполнена, все элементы работаются, как и было задумано. Учитываются и обрабатываются нюансы разного поведения элементов в разных браузерах и устройствах. Без проблем вносились небольшие правки на страницах, которые уже были готовы. Код написан профессионально, хорошо читаемый. Мне некогда было заниматься написанием ТЗ, поэтому Виталий взял эту работу на себя: я лишь объяснял на словах - как и что должно работать. Слабые стороны: Невнимательность. Множество несовпадений в элементах - между макетом и результатом верстки (размеры, поля, шрифты и т.д.) - в общем мелочи, но приходится тратить время на выверку всего. По некоторым особо сложным элементам иногда получал ответ, что сделать так, как я хочу - невозможно. После активного продавливания, оказывалось, что все-таки возможно, но надо было потратить время на поиск решения и эксперименты. Итог: могу порекомендовать сотрудничество с Виталием, но при условии, что вы будете готовы тратить время на выверку, тестирование функций и поведения элементов на различных устройствах. Иначе вы останетесь в итоге недовольны, когда со временем выявятся нюансы. С другой стороны - уже после завершения проекта Виталий без проблем внес небольшое изменение по выявленному несовпадению.