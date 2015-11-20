Верстка сайта - сервис с элементами соц. сети

HTML-версткаЗавершен13 заявок269 просмотров
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Необходима верстка сайта - сервис с элементами соц. сети. 

Функционал написан на Ruby on Rails.

Всего около 12 страниц.

Есть макеты 3-х версий: десктоп, планшет, мобил. 

Необходимо высокое качество и профессионализм.

Верстка сайта
8 лет назад
orlandotem
Макс 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
vitaliipopovych
Виталий 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$300
16 дней
Проект был достаточно сложным. Есть сильные и слабые стороны в работе. Сильные стороны: По итогу - верстка выполнена, все элементы работаются, как и было задумано. Учитываются и обрабатываются нюансы разного поведения элементов в разных браузерах и устройствах. Без проблем вносились небольшие правки на страницах, которые уже были готовы. Код написан профессионально, хорошо читаемый. Мне некогда было заниматься написанием ТЗ, поэтому Виталий взял эту работу на себя: я лишь объяснял на словах - как и что должно работать. Слабые стороны: Невнимательность. Множество несовпадений в элементах - между макетом и результатом верстки (размеры, поля, шрифты и т.д.) - в общем мелочи, но приходится тратить время на выверку всего. По некоторым особо сложным элементам иногда получал ответ, что сделать так, как я хочу - невозможно. После активного продавливания, оказывалось, что все-таки возможно, но надо было потратить время на поиск решения и эксперименты. Итог: могу порекомендовать сотрудничество с Виталием, но при условии, что вы будете готовы тратить время на выверку, тестирование функций и поведения элементов на различных устройствах. Иначе вы останетесь в итоге недовольны, когда со временем выявятся нюансы. С другой стороны - уже после завершения проекта Виталий без проблем внес небольшое изменение по выявленному несовпадению.
Максим, человек очень скрупулезный, в силу своей скрупулезности работать с ним немного сложно, ввиду того что не было ТЗ, плюс ко всему были некоторые изменения с его стороны в дизайне макетов, это уже на протяжении верстки и мне приходилось понимать его пожелания, что было не всегда легко. Сразу проверял работу, еще до окончания сроков и до моего тестирования, с чем связаны некоторые правки и новые пожелания по верстке, что не много запутывало меня. Понятно было, что он хочет идеальный продукт. Рекомендую сотрудничество с Максимом, особенно если хотите сделать идеальный проект (для портфолио например) и научится работать с заказчиком, который не даст Вам расслабиться.
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