Скопировать сайт

HTML-версткаЗакрыт3 заявки287 просмотров
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Добрый вечер. Есть задание, предыдущий программист не справился, сказал что сайт сложный, поэтому внимательно изучите перед тем как подавать заявку, сроки затянуть нельзя. Поднимаю цену в 2.5 раза. Есть страница сайта (beoplay(точка)com/products/h6-rapha-edition), нужно её скопировать и переделать (заменить картинки и текст). Сделать нужно срочно, до 21 по МСК сегодня. Вот ТЗ на переделку со скриншотами https://docs.google.com/document/d/1f1QeI9jjVsZnsKrxIPr_JZP-r8h-NzeqJNRAREkiThI/edit , картинки для замены скину отдельной папкой.  Сайт должен быть скопирован полностью, т.е. работать автономно без интернета.  Если всё будет хорошо сделано - сразу же будет аналогичный проект по другому сайту.Пожалуйста, сразу указывайте время выполнения.

8 лет назад
plodunov
Захар 
38 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад