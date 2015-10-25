Правки для лендинга

Требуется опытный, толковый программист-верстальщик сверстать сайт на Битрикс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть лендинг, нужно сделать форму, слайдер, и другие плагины установить.
Присылайте свой скайп, буду сразу писать туда.
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