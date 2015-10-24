Специалист html-кода. Форма Яндекс Деньги

Требуется опытный, толковый программист-верстальщик сверстать сайт на Битрикс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт Landing Page, где продается товар. Сайт прикручен к crm системе E-autopay (сервис для приема заказов и обработки). После того как клиент оформляет заказ он попадает, на Upsell- нюю страницу, где ему предлагается второй товар. Он может добавить второй товар или отказаться и попадает на страницу "Благодарности". На это странице прикручена кнопка "Оплатить" от Яндекс Денег для физ. лиц. Сумма заказа меняется, от того заказал клиент второй товар или нет, поэтому нужно сделать, форму Яндекса так, чтобы он брал "сумму" из crm-системы и выставлял счет, смотря на какую сумму заказал клиент.
Надеюсь понятно объяснил, если нет задавайте вопросы. Стоимость и сроки предлагайте.
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