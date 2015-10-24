Разместить файл air во фрейм галереи

Требуется опытный, толковый программист-верстальщик сверстать сайт на Битрикс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо разместить файл в формате air во фрейм галереи.
Оплата 300р.
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