Переделать вторую страницу Landing page.

HTML-версткаЗакрыт5 заявок198 просмотров
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1. В сайте состоящей из двух страниц, вторую станицу (и всё что с ней связано) вынести отдельно.Чтобы её можно было прикрепить к любому одностаничнику.

Ссылка на данную страницу http://apsell.kupi-mi.ru/upsell.php   

2.На этой странице:

2.1 Изменить расположение и размер элементов по схеме прикрепленной к заданию.

2.2 Добавить простую галерею фотографий.

3. Немного переделать форму обратной связи.

3.1 Сделать так, чтобы форма не отправляла некорректные номера телефонов и Имена.

3.2 Каждая форма должны иметь свой идентификатор (название). Чтобы админ сайта в письме

мог увидеть с какой формы пришел заказ! 

Требования: Корректное отображение во всех браузерах и мобильных устройствах.

Жду Ваших предложений по ценам и срокам.

8 лет назад
Evgenii777
46 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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