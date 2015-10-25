Переделать вторую страницу Landing page.

1. В сайте состоящей из двух страниц, вторую станицу (и всё что с ней связано) вынести отдельно.Чтобы её можно было прикрепить к любому одностаничнику.

Ссылка на данную страницу http://apsell.kupi-mi.ru/upsell.php

2.На этой странице:

2.1 Изменить расположение и размер элементов по схеме прикрепленной к заданию.

2.2 Добавить простую галерею фотографий.

3. Немного переделать форму обратной связи.

3.1 Сделать так, чтобы форма не отправляла некорректные номера телефонов и Имена.

3.2 Каждая форма должны иметь свой идентификатор (название). Чтобы админ сайта в письме

мог увидеть с какой формы пришел заказ!

Требования: Корректное отображение во всех браузерах и мобильных устройствах.

Жду Ваших предложений по ценам и срокам.