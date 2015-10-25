Переделать вторую страницу Landing page.

Необходимо сделать верстку письма по дизайну. Требования к верстке: 1. Весь контент в блоках должен быть редактируемый. 2. Блоки с контентом можно было менять местами. 3. Верстку проверить в сервисе UniSender. Письмо должно быть идентично макету т.е. все тени и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. В сайте состоящей из двух страниц, вторую станицу (и всё что с ней связано) вынести отдельно.Чтобы её можно было прикрепить к любому одностаничнику.
Ссылка на данную страницу http://apsell.kupi-mi.ru/upsell.php
2.На этой странице:
2.1 Изменить расположение и размер элементов по схеме прикрепленной к заданию.
2.2 Добавить простую галерею фотографий.
3. Немного переделать форму обратной связи.
3.1 Сделать так, чтобы форма не отправляла некорректные номера телефонов и Имена.
3.2 Каждая форма должны иметь свой идентификатор (название). Чтобы админ сайта в письме
мог увидеть с какой формы пришел заказ!
Требования: Корректное отображение во всех браузерах и мобильных устройствах.
Жду Ваших предложений по ценам и срокам.
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