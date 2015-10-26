Уникализировать шаблон HTML и поставить на CMS

Здравствуйте! Необходимо сверстать адаптивный Landing page на HTML. Разрешения 1920, 720, 320
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть такой шаблон http://livedemo00.template-help.com/landing_53870/Его нужно уникализировать и адаптировать под стиль компании (на основе логотипа сделать другие цвета фона и т.д) Основные задачи: 1) Поставить логотип и добавить номер телефона; 2) Поменять цветовую гамму некоторых фонов; 3) Заменить фоновые фотографии; 4) Разместить в подвале форму связи и карту (как обычно в лендинге по всей ширине); 5) Поставить на CMS типа WP; 6) Сделать все блоки и кнопки на русском языке; 7) Добавить один экран с партнерами и сотрудниками компании (можно адаптировать имеющиеся блоки – продублировав их); 8) Возможно, сделать одну стандартную внутреннюю страницу; 8) Развернуть сайт на домене, поставить аналитику. Более подробное ТЗ с логотипом и задачами сделаю. Нужно порядочное, качественное исполнение в установленный срок (максимум 3 дня) и приемлемое ценовое предложение. Спасибо.
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