Уникализировать шаблон HTML и поставить на CMS

Есть такой шаблон http://livedemo00.template-help.com/landing_53870/Его нужно уникализировать и адаптировать под стиль компании (на основе логотипа сделать другие цвета фона и т.д) Основные задачи: 1) Поставить логотип и добавить номер телефона; 2) Поменять цветовую гамму некоторых фонов; 3) Заменить фоновые фотографии; 4) Разместить в подвале форму связи и карту (как обычно в лендинге по всей ширине); 5) Поставить на CMS типа WP; 6) Сделать все блоки и кнопки на русском языке; 7) Добавить один экран с партнерами и сотрудниками компании (можно адаптировать имеющиеся блоки – продублировав их); 8) Возможно, сделать одну стандартную внутреннюю страницу; 8) Развернуть сайт на домене, поставить аналитику. Более подробное ТЗ с логотипом и задачами сделаю. Нужно порядочное, качественное исполнение в установленный срок (максимум 3 дня) и приемлемое ценовое предложение. Спасибо.