Верстка одностраничника на движке

Требуется сверстать одностраничный сайт. Движок WP или Joomla. С мобильных устройств и с компа должен смотреться одинаково. Макет в приложенном файле. Из пожеланий заказчика:

расписание. часто меняется, выкладывается самим заказчиком. смотреть будут больше с мобильных устройств. выкладываться будет в жпег или пдф (экспорт из экселя).

возможность добавлять новости из админки (пожтому и движок).

все вопросы в личке.