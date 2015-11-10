Очистить файлы от malware

Системное администрированиеЗавершен6 заявок198 просмотров
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Добрый день!

Есть shared хостинг (bluehost) в корне которого находится два Wordpress блога. 

В фалы (скорее всего, с помощью "дыр" в WP) был внедрен посторонний код (malware). 

В результате bluhost заблокировал доступ к сайтам до тех пор пока не будет удалено malware. 

Задача следующая:

1) Есть список файлов в с вредоносным кодом (предоставлен bluehost).

2) Надо вычистить из всех файлов вредоносный код, но ничего другого.

После выполнения задания хостеру будет отправлена заявка на разблокировку сайтов. Задание будет считаться выполненым , если сайты будут разблокированы (т.е. все malware будет удалено) и сайты будут работать как и раньше (т.е. кроме malware ничего лишнего удалено не будет).

8 лет назад
pheliks
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
11 часов назад
8 лет назад
$20
1 день
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