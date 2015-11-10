Очистить файлы от malware

Необходимо создать ряд puppet конфигураций для следующих продуктов: - Solr Cloud - Neo4j Cloud - MongoDB Cloud
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Добрый день!
Есть shared хостинг (bluehost) в корне которого находится два Wordpress блога.
В фалы (скорее всего, с помощью "дыр" в WP) был внедрен посторонний код (malware).
В результате bluhost заблокировал доступ к сайтам до тех пор пока не будет удалено malware.
Задача следующая:
1) Есть список файлов в с вредоносным кодом (предоставлен bluehost).
2) Надо вычистить из всех файлов вредоносный код, но ничего другого.
После выполнения задания хостеру будет отправлена заявка на разблокировку сайтов. Задание будет считаться выполненым , если сайты будут разблокированы (т.е. все malware будет удалено) и сайты будут работать как и раньше (т.е. кроме malware ничего лишнего удалено не будет).
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