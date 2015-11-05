Создание облака серверов

Системное администрированиеЗакрыт8 заявок134 просмотра
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Необходимо создать облако серверов для крупного проекта, желательно на windows

8 лет назад
Steel-Gamers
Никита 
27 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад