Требуется качественная настройка синхронизации рабочих папок на Windows Server 2012 R2 (желательно

Дано: имеется сервер с Windows Server 2012 R2 на борту, настроенный как контроллер домена, он также выступает в роли файлового сервера.

Задача: настроить одного пользователя с единым рабочим столом на основе рабочих папок которые будут синхронизироваться с 9 компьютерами, которые залогинены под этим пользователем. Изменения должны отражаться с минимальной задержкой.

Если есть идея по настройке единого рабочего стола по другой схеме без использования терминального доступа, то welcome опишите схему и приступайте к задаче. Жду Ваших предложений.