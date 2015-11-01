Настройка синхронизации рабочих папок на Windows Server 2012 R2

$30
Системное администрированиеЗакрыт5 заявок179 просмотров
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Требуется качественная настройка синхронизации рабочих папок на Windows Server 2012 R2 (желательно 

Дано: имеется сервер с Windows Server 2012 R2 на борту, настроенный как контроллер домена, он также выступает в роли файлового сервера.

Задача: настроить одного пользователя с единым рабочим столом на основе рабочих папок которые будут синхронизироваться с 9 компьютерами, которые залогинены под этим пользователем. Изменения должны отражаться с минимальной задержкой. 

Если есть идея по настройке единого рабочего стола по другой схеме без использования терминального доступа, то welcome опишите схему и приступайте к задаче. Жду Ваших предложений.

8 лет назад
kvantor
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад