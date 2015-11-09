Найстройка GSM шлюза + Asteriks

Системное администрированиеЗавершен4 заявки206 просмотров
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Ищу человека кто может настроить GSM шлюз, Asteriks и АПИ астерикса задача сделать, что бы когда заявка поступает в базу, сервер начинал делать автоматический прозвон и как только происходит дозвон подключается оператор.

8 лет назад
moykin
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
itsupport
Владимир 
55 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Владимир специалист с очень большим опытом и большой производительностью. Работает с большой самоотдачей. Отличная цена по сотрудничеству. Результатом доволен на 100500% РЕКОМЕНДУЮ!
Отличный заказчик. Всегда на связи. Четко ставит задачу. Рекомендую.