Устранить причину медленой работы сайта

Системное администрированиеЗавершен4 заявки179 просмотров
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Нужна помощь по сайту (на umi, Хостинга бегет)

Сайт стал последнее время долго загружать страницы.

Дополнительно по данным хостера - у нас большая нагрузка наБД (https://yadi.sk/i/EfK_cKzSk4pPi).

Но откуда она взялась - не поймем. Ищем системногоадминистратора / php програмиста кто поможет разобраться

8 лет назад
oligadema
Андрей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
8 лет назад
$10
1 день
Исполнитель все объяснил, сделал очень полезные рекомендации по работе с нашим сайтом. однозначно рекомендую.
Отличный заказчик! Сработались!