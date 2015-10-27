Требуется перенос форума на phpbb на другой домен

Системное администрированиеЗакрыт8 заявок200 просмотров
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Требуется перенос строительного форума на phpbb на другой домен и другой хостинг, а также правильно настроить 301 редирект и robot.txt. На

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PHP
8 лет назад
otde
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад