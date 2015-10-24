Нужен сисадмин для настройки vps сервера на windows либо Centos + научить меня добавлять на сервер прокси и ''прикручивать'' дополнительные ip адреса к ним, показать какой софт нужен для работы (вроде бы SSH-клиент нужен ?) + помочь найти ...
Необходимо установить windows server на выделенный сервер Hetzner
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Необходимо установить какой-нибудь windows server 8 или 2012 на выделенный сервер Hetzner. Сервер будет использоваться как офисный компьютер через удаленный доступ.
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