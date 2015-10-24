Необходимо установить windows server на выделенный сервер Hetzner

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок216 просмотров
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Необходимо установить какой-нибудь windows server 8 или 2012 на выделенный сервер Hetzner. Сервер будет использоваться как офисный компьютер через удаленный доступ.

8 лет назад
Masterstl
Евгений 
47 летГрузия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад