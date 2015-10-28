Настроить Tor на сервере

Системное администрированиеЗавершен4 заявки203 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно настроить на выделенном сервере (Hetzner) Тор, Nginx+Lua, по инструкции отсюда.

8 лет назад
Devider
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
vilix
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$10
1 день
Все отлично работает, сотрудничеством доволен.
хорошо поработали. 100% оплата