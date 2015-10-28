Настроить Tor на сервере

после смены IP на сервере сайт перестал работать. Присылает на почту вот эти ошибки если сервер перезагружаешь Can't connect to localhost ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) Error: Connection failed /usr/local/vesta/func/main.sh: line 55: [: ...
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Нужно настроить на выделенном сервере (Hetzner) Тор, Nginx+Lua, по инструкции отсюда.
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