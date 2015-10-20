Необходимо найти выделенный сервер в Европе.

$20
Системное администрированиеЗакрыт2 заявки130 просмотров
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Необходимо найти недорогой выделенный сервер в Европе с нормальными параметрами. По цене не более 50 долл в месяц. Как будет найден, я зарегистрируюсь и оплачу сервер. После этого необходимо установить Windows Server 2008. и ms office без абонентской платы ежемесячно. Подробности при обсуждении задания. Сервер будет использоваться как простой офисный компьютер через удаленный доступ.

8 лет назад
Masterstl
Евгений 
47 летГрузия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад