Необходимо найти выделенный сервер в Европе.

Необходимо найти недорогой выделенный сервер в Европе с нормальными параметрами. По цене не более 50 долл в месяц. Как будет найден, я зарегистрируюсь и оплачу сервер. После этого необходимо установить Windows Server 2008. и ms office без абонентской платы ежемесячно. Подробности при обсуждении задания. Сервер будет использоваться как простой офисный компьютер через удаленный доступ.