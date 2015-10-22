Поднять на сервере Mysql

Системное администрированиеЗавершен6 заявок143 просмотра
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Проблема такова: сегодня упал mysqld на фрибсд, при рестарте сервис выдает ошибку:

"Timeout error occurred trying to start MySQL Daemon."

Нужно запустить сервис, поглядеть почему упал (возможно почистить логи и т.д.), доступ к серверу к сожалению только через TeamViewer.

MySQL
8 лет назад
unviz
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
adminstation
Виталий 
58 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$2
1 день
Все было сделано быстро и без лишних вопросов. Рекомендую.
Приятный заказчик. Очень доволен сотрудничеством с Евгением.