Настройка firewall на Freebsd 10

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки173 просмотра
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Требуется помощь в простой настройке фаерволла на Freebsd 10.

Работаю исключительно по принципу, Вы говорите я делаю.

FreeBSD
8 лет назад
nubber
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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