Настройка firewall на Freebsd 10

поверх чистой Centos 7 устанолено samba.x86_64 4.1.12-23.el7_1 @updates samba-client.x86_64 4.1.12-23.el7_1 @updates samba-common.x86_64 4.1.12-23.el7_1 @updates samba-libs.x86_64 4.1.12-23.el7_1 @updates smb.conf не заморачивался взял с инета для теста [global] workgroup = mcp server string = Samba Server %v netbios name = send security = user map to guest = ...
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Требуется помощь в простой настройке фаерволла на Freebsd 10.
Работаю исключительно по принципу, Вы говорите я делаю.
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