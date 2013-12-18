Вопрос по AWS Route53

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка136 просмотров
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Необходима консультация по вопросам:

1. Можно ли настроить AWS Route 53 таким образом, чтобы он в случае отказа одного хостинга (НЕ vps, именно обычный хостинг) – начал работать второй? Таким образом нам настраивали уже на VPS, но не на обычном хостинге. 

2. Можно ли будет с обычного хостинга с доступом по FTP копировать (синхронизировать) данные (htm файлы + MySQL) на другой хостинг с обычным FTP? 

На ответ по консультации необходимы подтверждающие ссылки. 

Менее 1 часа.

8 лет назад
Kateryna_PM
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад