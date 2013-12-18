Вопрос по AWS Route53

Необходима консультация по вопросам:

1. Можно ли настроить AWS Route 53 таким образом, чтобы он в случае отказа одного хостинга (НЕ vps, именно обычный хостинг) – начал работать второй? Таким образом нам настраивали уже на VPS, но не на обычном хостинге.

2. Можно ли будет с обычного хостинга с доступом по FTP копировать (синхронизировать) данные (htm файлы + MySQL) на другой хостинг с обычным FTP?

На ответ по консультации необходимы подтверждающие ссылки.

Менее 1 часа.