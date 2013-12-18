Вопрос по AWS Route53

1. Создать соединение с провайдером, выдающим белый айпи 2. Создать и настроить ВПН-сервер на роутере MIKROTIK RB951G-2HND, а также клиентов на втором - пока не купленном обычном бытовом роутере (скорее всего будет ASUS RT-10 или аналог). 3. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима консультация по вопросам:
1. Можно ли настроить AWS Route 53 таким образом, чтобы он в случае отказа одного хостинга (НЕ vps, именно обычный хостинг) – начал работать второй? Таким образом нам настраивали уже на VPS, но не на обычном хостинге.
2. Можно ли будет с обычного хостинга с доступом по FTP копировать (синхронизировать) данные (htm файлы + MySQL) на другой хостинг с обычным FTP?
На ответ по консультации необходимы подтверждающие ссылки.
Менее 1 часа.
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