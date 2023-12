Настроить SAMBA-сервер на CentOS

поверх чистой Centos 7 устанолено

samba.x86_64 4.1.12-23.el7_1 @updates

samba-client.x86_64 4.1.12-23.el7_1 @updates

samba-common.x86_64 4.1.12-23.el7_1 @updates

samba-libs.x86_64 4.1.12-23.el7_1 @updates

smb.conf не заморачивался взял с инета для теста

[global]

workgroup = mcp

server string = Samba Server %v

netbios name = send

security = user

map to guest = bad user

dns proxy = no

#===Share Definitions

[Anonymous]

path = /samba/anonymous

browsable =yes

writable = yes

guest ok = yes

read only = no

чудеса

service smb status

Redirecting to /bin/systemctl status smb.service

smb.service - Samba SMB Daemon

Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled)

Active: active (running) since Вт 2015-10-20 18:09:40 MSK; 2min 56s ago

Main PID: 2725 (smbd)

Status: "smbd: ready to serve connections..."

CGroup: /system.slice/smb.service

├─2725 /usr/sbin/smbd

└─2726 /usr/sbin/smbd

окт 20 18:09:40 send systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...

окт 20 18:09:40 send smbd[2724]: [2015/10/20 18:09:40.459981, 0] ../source3/smbd/server.c:1269(main)

окт 20 18:09:40 send systemd[1]: smb.service: Supervising process 2725 which is not our child. We'll most likely not notice when it exits.

окт 20 18:09:40 send smbd[2725]: [2015/10/20 18:09:40.538076, 0] ../lib/util/become_daemon.c:136(daemon_ready)

окт 20 18:09:40 send systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.

[root@send samba]# service nmb status

Redirecting to /bin/systemctl status nmb.service

nmb.service - Samba NMB Daemon

Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nmb.service; enabled)

Active: active (running) since Вт 2015-10-20 18:09:44 MSK; 3min 24s ago

Main PID: 2739 (nmbd)

Status: "nmbd: ready to serve connections..."

CGroup: /system.slice/nmb.service

└─2739 /usr/sbin/nmbd

окт 20 18:09:44 send nmbd[2576]: Failed to delete pidfile /run/nmbd.pid. Error was Нет такого файла или каталога

окт 20 18:09:44 send nmbd[2738]: [2015/10/20 18:09:44.773545, 0] ../source3/nmbd/nmbd.c:945(main)

окт 20 18:09:44 send systemd[1]: nmb.service: Supervising process 2739 which is not our child. We'll most likely not notice when it exits.

окт 20 18:09:44 send nmbd[2739]: [2015/10/20 18:09:44.775496, 0] ../lib/util/become_daemon.c:136(daemon_ready)

окт 20 18:09:44 send systemd[1]: Started Samba NMB Daemon.

окт 20 18:10:17 send nmbd[2739]: STATUS=daemon 'nmbd' finished starting up and ready to serve connections*****

окт 20 18:10:17 send nmbd[2739]:

окт 20 18:10:17 send nmbd[2739]: Samba name server SEND is now a local master browser for workgroup MCP on subnet 192.168.0.5

окт 20 18:10:17 send nmbd[2739]:

окт 20 18:10:17 send nmbd[2739]: *****

Просьба указывать сроки и цену.

Ну и что вам нужно для удалённого доступа к нашей машине?