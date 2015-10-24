После смены IP на сервере сайт перестал работать.

Системное администрированиеЗавершен2 заявки232 просмотра
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после смены IP на сервере сайт перестал работать.

Присылает на почту вот эти ошибки

если сервер перезагружаешь

Can't connect to localhost

ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)

Error: Connection failed

/usr/local/vesta/func/main.sh: line 55: [: 15 2015-10-24 02:15:01 v-update-database-disk admin admin_default : integer expression expected

Error: Connection failed

/usr/local/vesta/func/main.sh: line 55: [: 15 2015-10-24 02:15:01 v-update-database-disk admin admin_shoeskross : integer expression expected

8 лет назад
airmaxoriginal
Илья Цыбанов 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$10
1 день
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