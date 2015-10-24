На самом деле задача не простая, придётся поковыряться. Я предпологаю что что то не правильно настроено в панели. Сертификаты настроены и ключи настроены. Как только прописываю в панели пути на сертификат, вешается апач. Нужно чтобы ...
После смены IP на сервере сайт перестал работать.
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после смены IP на сервере сайт перестал работать.
Присылает на почту вот эти ошибки
если сервер перезагружаешь
Can't connect to localhost
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
Error: Connection failed
/usr/local/vesta/func/main.sh: line 55: [: 15 2015-10-24 02:15:01 v-update-database-disk admin admin_default : integer expression expected
Error: Connection failed
/usr/local/vesta/func/main.sh: line 55: [: 15 2015-10-24 02:15:01 v-update-database-disk admin admin_shoeskross : integer expression expected
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