Починить MySQL

$10
Системное администрированиеЗавершен4 заявки115 просмотров
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После апгрейда у хостера, на VDS слетела база данных.

Прошу починить.

MySQL
8 лет назад
portnyagin
Андрей 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$10
1 день
Проблемка с сервером была срочная и Сергей очень выручил, оперативно ее устранив. Очень компетентный специалист, рекомендую всем.
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