Настроить SSL сертификат

Системное администрированиеЗавершен6 заявок173 просмотра
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На самом деле задача не простая, придётся поковыряться. Я предпологаю что что то не правильно настроено в панели. Сертификаты настроены и ключи настроены. Как только прописываю в панели пути на сертификат, вешается апач. Нужно чтобы разобрался настоящий професионал. Работа срочная.

Ошибка:

serv2312:~ # /etc/init.d/apache2 restart

Module "dava2enmod" is not installed, ignoring.

Check the APACHE_MODULES setting in /etc/sysconfig/apache2.

Syntax OK

Starting httpd2 (prefork) startproc:  exit status of parent of /usr/sbin/httpd2-prefork: 1

8 лет назад
Suworoff
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
adminstation
Виталий 
58 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$5
1 день
Пришёл, увидел, победил - Спасибо!
Прекрасный заказчик. Очень приятно работать. Спасибо!