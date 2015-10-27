Настроить SSL сертификат

На самом деле задача не простая, придётся поковыряться. Я предпологаю что что то не правильно настроено в панели. Сертификаты настроены и ключи настроены. Как только прописываю в панели пути на сертификат, вешается апач. Нужно чтобы разобрался настоящий професионал. Работа срочная.

Ошибка:

serv2312:~ # /etc/init.d/apache2 restart

Module "dava2enmod" is not installed, ignoring.

Check the APACHE_MODULES setting in /etc/sysconfig/apache2.

Syntax OK

Starting httpd2 (prefork) startproc: exit status of parent of /usr/sbin/httpd2-prefork: 1