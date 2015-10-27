Настроить SSL сертификат

После апгрейда у хостера, на VDS слетела база данных. Прошу починить.
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На самом деле задача не простая, придётся поковыряться. Я предпологаю что что то не правильно настроено в панели. Сертификаты настроены и ключи настроены. Как только прописываю в панели пути на сертификат, вешается апач. Нужно чтобы разобрался настоящий професионал. Работа срочная.
Ошибка:
serv2312:~ # /etc/init.d/apache2 restart
Module "dava2enmod" is not installed, ignoring.
Check the APACHE_MODULES setting in /etc/sysconfig/apache2.
Syntax OK
Starting httpd2 (prefork) startproc: exit status of parent of /usr/sbin/httpd2-prefork: 1
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