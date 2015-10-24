Настройка веб-сервера на CentOS 6.7 + ISPmanager 4 Pro

Есть сервер на CentOS 6.7 + ISPmanager 4 Pro.

На нём крутится небольшое количество клиентских сайтов.

Железо не самое ужасное: i5-4670, 8Gb, 2Tb.

Сейчас настройки почти все дефолтные.

Сайтов очень мало на сервере, средняя нагрузка не превышает и 1%.

Однако даже сейчас апач или мускуд падают достаточно регулярно.

Задача: настроить всё по фуншую, проконсультировать как следить за этим хозяйством далее.