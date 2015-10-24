Устранить чрезмерную нагрузку на сервер хостинга

$16
Системное администрированиеЗакрыт5 заявок187 просмотров
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От хостера пришло сообщение, что мой аккаунт аккаунт оказывает чрезмерную нагрузку на сервер, нужно снизить нагрузку. У меня 2 сайта на Wordpress, посещаемость низкая. Хостинг timeweb.ru. Оплату предлагаю 1 000 р. (на Webmoney или карту Сбербанка).

8 лет назад
alisa103
Елена 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад