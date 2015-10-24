Помочь с переносом сайта на python (срочно)

есть роутер с интернетом от провайдера - раздет WiFi и позволяет подключиться по кабелю. Надо подключить компьютер к интернету не через кабель а через WiFi. Для этих целей есть точка доступа TP-Link/ жду заявки. Оплата на ...
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Перенес сайт с одного сервера на Ubuntu на новый под Devian7, на старом все работает как надо, на новом не работает (при подключении nginx выдает 500 ошибку в логах:
[code]436 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream,.....[/code]
В логах uwsgi:
[code]UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 19394-19400: ordinal not in range(128) [pid: 18398|app: 0|req: 11/12] 1.1.1.1 () {46 vars in 959 bytes} [Sun Oct 25 23:45:37 2015] GET / => generated 0 bytes in 1058 msecs (HTTP/1.1 500) 0 headers in 0 bytes (0 switches on core 0)
[/code]
Сейчас как и на старом сервере настроено
- nginx+uwsgi+apache2
Проект написан неизвестным программистом, задача запустить на новом сервере. По всей видимости проект написан на Django 123, база postgresql.
Я понимаю что ошибка в unicode но как исправить не знаю, перенос сделал 1в1, версия питона на обоих серверах стоит по умолчанию 2.7, модули вроде все и на модули не ругается - проверил через pip freeze, править код сайта без серьезной аргументации нельзя, доступ на сервер дам ограниченный - так как на сервере вертится еще несколько десяткой проектов, в идеале общаемся в скайпе - даю данные которые запросите и сам правлю конфиги, или скайп + тимвьювер.
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