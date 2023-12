Помочь с переносом сайта на python (срочно)

Перенес сайт с одного сервера на Ubuntu на новый под Devian7, на старом все работает как надо, на новом не работает (при подключении nginx выдает 500 ошибку в логах:

[code]436 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream,.....[/code]

В логах uwsgi:

[code]UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 19394-19400: ordinal not in range(128) [pid: 18398|app: 0|req: 11/12] 1.1.1.1 () {46 vars in 959 bytes} [Sun Oct 25 23:45:37 2015] GET / => generated 0 bytes in 1058 msecs (HTTP/1.1 500) 0 headers in 0 bytes (0 switches on core 0)

[/code]

Сейчас как и на старом сервере настроено

- nginx+uwsgi+apache2

Проект написан неизвестным программистом, задача запустить на новом сервере. По всей видимости проект написан на Django 123, база postgresql.

Я понимаю что ошибка в unicode но как исправить не знаю, перенос сделал 1в1, версия питона на обоих серверах стоит по умолчанию 2.7, модули вроде все и на модули не ругается - проверил через pip freeze, править код сайта без серьезной аргументации нельзя, доступ на сервер дам ограниченный - так как на сервере вертится еще несколько десяткой проектов, в идеале общаемся в скайпе - даю данные которые запросите и сам правлю конфиги, или скайп + тимвьювер.