Объединить роутер и точку доступа в одну сеть

есть роутер с интернетом от провайдера - раздет WiFi и позволяет подключиться по кабелю. Надо подключить компьютер к интернету не через кабель а через WiFi. Для этих целей есть точка доступа TP-Link/

жду заявки. Оплата на карту сбера, либо эл деньги через киви (яндекс, вебмани) Оплата в рублях.

Для настройки подключу по амми админу, голосовая связь по скайпу. Просьба указать стоимость.