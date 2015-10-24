Помощь в настройке vps сервера

$10
Системное администрированиеЗакрыт1 заявка124 просмотра
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Нужен сисадмин для настройки vps сервера на windows либо Centos + научить меня добавлять на сервер прокси и ''прикручивать'' дополнительные ip адреса к ним, показать какой софт нужен для работы (вроде бы SSH-клиент нужен ?) + помочь найти vps сервер с обязательной возможностью приобретать дополнительные IP адреса, т.к.  плохо в этом разбираюсь и не понимаю где есть такая возможность. 

Бюджет 650 руб. Оплатить смогу только на webmoney.

8 лет назад
flakco
Артем 
30 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад