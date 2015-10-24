Настроить VPS на сервере

Системное администрированиеЗакрыт9 заявок184 просмотра
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Имеется сервер на площадке WNET

Необходимо настроить VPS (желательно cpanel) (или разобраться с имеющейся панелькой VESTA  - мне настроили VPS но на нем после переноса сайта постоянно идет нехватка памяти.)

8 лет назад
OzZzzy
Павел 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад