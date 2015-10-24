Исправить ошибку 1130 mysql windows 2003

$5
Системное администрированиеЗакрыт4 заявки134 просмотра
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При подключении к mysql вылетает ошибка 1130, необходима помощь в устранении. 

mysql на виндовс 2003, доступ могу предоставить по teamviewer

бюджет 200 руб

MySQL
8 лет назад
vvinss
Равшан 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
30 отзывов(-2)